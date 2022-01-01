Елена Синица В апреле жителям Пермского края выдано 46,5 тыс. микрозаймов Это на 11% меньше, чем в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За апрель 2022 года жителям Пермского края был выдан 46 461 микрозаём (до 30 тыс. руб.). Это на 11% меньше, чем в марте (52 222). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране за апрель количество выданных микрозаймов составило 1,91 млн. Это на 19,7% меньше, чем месяцем ранее (в марте — 2,38 млн).





Больше всего микрозаймов выдали в Москве (110,8 тыс.), Московской области (97,9 тыс.), Краснодарском крае (84,5 тыс.), Свердловской области (74,7 тыс.) и Республике Башкортостан (73,7 тыс.).

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