Елена Синица В Перми транспорт переходит на летний режим работы Весь транспорт прошёл проверку работоспособности климатических систем Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июня пермский общественный транспорт перейдёт на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, будет введено сезонное расписание. При этом не будут корректировать расписание следующих автобусных маршрутов: № 7, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28/29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 48, 49, 51, 60, 61, 75 и 78, а также трамвая № 2.





Отмечается, что весь транспорт уже прошёл проверку работоспособности. Также была проведена генеральная уборка.





Поясняется, что в первую очередь проверяется работа климатических систем, которыми оборудовано 70% автобусов и 24 трамвая. Климатическое оборудование будет включаться при температуре воздуха в салоне +25 градусов и выше, а также при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +20 градусов.

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