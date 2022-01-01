Елена Синица
Скончался гендиректор «Автовокзалы Прикамья» Андрей Огибалов
Он занимался развитием транспортной инфраструктуры в регионе
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В понедельник, 30 мая, скончался генеральный директор «Автовокзалы Прикамья» Андрей Огибалов.
«Жизнь Андрея Николаевича была связана с развитием транспортной инфраструктуры в Прикамье, — говорится в некрологе. — Идя в ногу со временем, Андрей Николаевич один из первых способствовал реализации социально значимых проектов в Пермском крае по развитию транспортной инфраструктуры в формате государственно-частного партнёрства».
Краевое министерство экономического развития и инвестиций выразило глубочайшие соболезнования родным и близким.
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