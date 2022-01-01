В Перми 2 июня приостановят вещание телерадиоканалов В других городах Прикамья также пройдут профилактические работы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае на этой неделе временно приостанавливается вещание 20 цифровых эфирных и аналоговых телеканалов, а также радиостанций. Об этом сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ». Отключения связаны с профилактическими работами.

Так, в Березниках сегодня до 18:00 отключены передатчики цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», «Дорожное радио», «Звезда ФМ» и аналоговых телепрограмм «Суббота», Ю-ТВ», «Дисней».

В среду, 1 июня, профилактические работы с отключением теле- и радиоканалов пройдут в Соликамске (с 9:00 до 18:00), в Чёрмозе и с. Воскресенское (с 11:00 до 17:00).

В четверг, 2 июня, с 9:00 до 18:00 жители Перми не смогут услышать передачи таких радиостанций, как «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Максимум», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Авторадио», «Шансон», «Радио Альфа», «Наши песни», «Радио России», «Маяк» — всего 23 радиостанции. Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет вестись с пониженной мощностью.

В п. Бияваш и с. Большая Соснова отключение передатчиков планируется 3 июня.

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