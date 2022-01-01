За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 65 новых случаев COVID-19 Два человека скончались, число пациентов на ИВЛ увеличилось до 13 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 65 человек. При этом выздоровели 69 местных жителей, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 952, погибших от инфекции — 8804.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 200 пациентов, 34 из них в тяжёлом состоянии, число подключённых к аппаратам ИВЛ увеличилось до 13 человек.

По данным ТК ВЕТТА, доля свободного коечного фонда составляет 35%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.