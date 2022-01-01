За 10 лет работы пермский фонд «Дедморозим» собрал более 400 млн рублей Пожертвования направили 126 тыс. человек Поделиться Твитнуть

В 2022 году пермскому фонду «Дедморозим» исполняется 10 лет. Как сообщили в пресс-службе организации, за это время в фонд поступило 418 529 262 руб. 20 коп. — это пожертвования 126 тыс. неравнодушных пермяков и 445 компаний, а также средства выигранных фондом грантов и субсидий.

Сначала «Дедморозим» создавался как волонтёрская инициатива по исполнению детских новогодних желаний. Но в мае 2012 года был зарегистрирован фонд «Дедморозим», который начал развивать несколько проектов и разрабатывать новые технологии помощи детям-сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями. Среди них паллиативная помощь несовершеннолетним, Служба сохранения семей, Служба сопровождаемого проживания (помогает сиротам с инвалидностью покинуть интернаты), создание крупнейшей в России сети пунктов для потенциальных доноров костного мозга и др.

Координатором фонда «Дедморозим» со дня основания является Дмитрий Жебелев.





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