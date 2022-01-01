Елена Синица В Пермском крае началось обучение второго потока в «Школе фермера» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в «Школе фермера» Россельхозбанка стартовало обучение второго потока. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства агропромышленного комплекса.

Слушатели пройдут обучение по таким специальностям, как «Рыбоводство и аквакультуры», «Овощеводство» и «Молочное скотоводство». В ходе обучения слушатели изучат основы маркетинга, правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, а также познакомятся с новейшими агротехнологиями.





В результате новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а более опытные смогут повысить эффективность своих хозяйств.





Как рассказала первый замминистра краевого агропромышленного комплекса Татьяна Пестова, диплом выпускника «Школы фермера» даёт дополнительные баллы претендентам на грант «Агростартап».





В целом по стране это уже пятый поток обучения в «Школе фермера». С 2020 года курсы прошли около 2 тыс. человек. Проект реализуется в 53 регионах России.

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