Елена Синица В Пермском крае посевная кампания 2022 года выполнена на 75% В этом году посевная площадь региона составляет 710 тыс. гектаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае посевная кампания 2022 года выполнена на 75%. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса.

В этом году посевная площадь региона составляет 710 тыс. га, что на 6 тыс. гектаров больше, чем годом ранее.





В работе на данный момент задействовано 8,1 тыс. сельхозтехники. Посевная кампания на 100% обеспечена топливом, отметил глава краевого министерства агропромышленного комплекса Павел Носков.





Он также сообщил, что с начала года приобретено 12,8 т минеральных удобрений. Это составляет почти 98% от годовой потребности.





С учётом сегодняшней турбулентной ситуации, для своевременного начала посевной кампании региональные власти начали заранее перечислять субсидии растениеводам и производителям молока на общую сумму почти 1,4 млрд руб., отметил губернатор региона Дмитрий Махонин.





Сейчас зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 201 тыс. га, картофелем — 2,2 га, рапсом — 2,5 га, овощами — 0,6 га, однолетними кормовыми травами — 11,5 га.

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