Елена Синица В ПГАТУ открыт приём заявок на участие в конкурсном отборе на обучение по программе «Агро-МВА» Обучение начнётся в июне Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Пермском аграрном университете (ПГАТУ) открыт приём заявок на участие в конкурсном отборе на обучение по программе «Агро-МВА». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса.

В мае ведомство совместно с ПГАТУ и Институтом переподготовки кадров РМЦПК подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации программы «Агро-МВА».





Программа подразумевает повышение квалификации руководителей АПК. Тем, кто прошёл обучение, будет присваиваться степень MBA (Master of Business Administration). В рамках обучения слушатели будут защищать проекты, направленные на развитие предприятия.





Как отметил министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков, программа позволит не только обучить руководителей предприятий, но и создать площадку для обмена опытом.





Обучение начнётся в июне и продлится 14 месяцев. В группу для обучения по программе наберут 20-25 человек.

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