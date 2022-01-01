Из пермской больницы выписан последний ребёнок, отравившийся в детском саду Всего было госпитализировано восемь детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Последний из восьми отравившихся воспитанников пермского детсада выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Прикамья.

Напомним, в с 29 апреля по 7 мая в пермском детском саду №407 произошло массовое отравление детей. Всем пострадавшим был поставлен диагноз сальмонеллёз, восемь из них попали в больницу.

Предполагается, что причиной послужило нарушение технологий при приготовлении кулинарной продукции в пищеблоке детсада. Учреждением расторгнут договор с организатором питания. В отношении подрядчика составлен протокол об административном правонарушении. Материалы переданы в суд Дзержинского района.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту массового отравления детей возбуждено и расследуется уголовное дело.

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