Мария Сыропятова В Красновишерске планируют создать новое деревообрабатывающее производство Объём инвестиций в проект составит 421 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Красновишерске Пермского края планируют создать новое деревообрабатывающее производство, основной продукцией которого станут сухой пиломатериал, стеновые и домокомплекты. Об этом на заседании краевого совета по предпринимательству рассказал учредитель компании ООО «Северный деловой лес» (инициатор проекта) Владислав Ладнюк. Фирма входит в холдинг New home group, который занимается строительством деревянных домов.

Для проекта, реализовать который планируется в 2022 - 2024 году, в ООО «Северный деловой лес» запросили в льготную аренду без торгов два земельных участка общей площадью в 29 га для возведения лесопильного комплекса с линией сортировки брёвен, сушильного комплекса, площадки для складирования сырья и готовой продукции. При этом основное сырьё — 60 тыс. кубометров леса в год — в компании планируют получать за счёт ресурсов местных поставщиков.

По словам Владислава Ладнюка, объём инвестиций в проект — 421 млн руб., из которых 324 млн руб. пойдут на закупку оборудования.

На совете по предпринимательству инвестпроекту был присвоен статус приоритетного.

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