В Пермском крае за сутки коронавирус выявлен у жителей 16 территорий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса выявлены за сутки в 17 территориях Пермского края.

В Перми заболели 44 человека, в Березниках и Очёрском ГО — по четыре местных жителя.

По два новых пациента появилось в Краснокамском, Нытвенском, Оханском, Соликамском, Добрянском и Еловском округах.

Единичные случаи заболевания выявлены в Пермском, Александровском, Кишертском и Большесосновском МО, Суксунском, Чусовском и Октябрьском ГО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 887 жителей региона.

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