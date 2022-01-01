На Украине погиб военнослужащий из Кишертского округа
Сергей Худяков родился в селе Усть-Кишерть
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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Усть-Кишерть Пермского края Сергей Худяков. Об этом сообщили в администрации Кишертского округа.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего героя. Светлая память!» — говорится в сообщении.
Похороны Сергея Худякова состоялись на родине в воскресенье, 29 мая.
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