Елена Синица В конце недели в Перми вновь запланированы отключения холодной воды Причина — планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

В конце этой недели и начале следующей в Перми запланированы отключения холодной воды. Причина — проведение планово-ремонтных работ. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, с 09:00 4 июня до 09:00 5 июня холодную воду отключат по следующим адресам:





— ул. Барамзиной, 27, 29а, 31, 4, 4а, 54, 68а, 6а, 8;





— ул. Василия Каменского, 28;





— ул. Герцена, 1;





— ул. Углеуральская, 12, 2, 22;





— ул. Учительская, 3;





— ул. Энгельса, 13а.





Затем 6 июня с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет в домах:





— ул. Екатерининская, 32, 32а, 33, 44;





— ул. Николая Островского, 21, 24;





— ул. Пермская, 22, 30.

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