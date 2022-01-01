Пермская филармония приглашает на летние органные вечера Поделиться Твитнуть

Лето — не повод для расставания с классикой. Для поклонников серьезной музыки филармония, по многолетней традиции, продолжает серию традиционных летних органных вечеров (6+).

Откроет летний музыкальный сет шедеврами музыки кино органист из Красноярска, лауреат международных конкурсов Андрей Бардин. Музыкант представит публике очень интересную и не совсем обычную для органного репертуара программу — мелодии из самых популярных и любимых всеми кинолент, начиная от знаменитых хитов Эннио Морриконе и Джона Уильямса до легендарной музыки к фильму «Интерстеллар» самого востребованного композитора современности Ханса Циммера.

По словам органиста, в программу концерта «Иллюзион» он включил музыкальные темы только тех фильмов, которые очень нравятся ему самому: «Амели», «Хатико», «Миссия», «Дневной дозор», «Сумерки», «Индиана Джонс», «Семнадцать мгновений весны», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Призрак оперы», «Игра престолов», «Секретные материалы» и других.

В каждом из этих фильмов есть невидимый, но очень важный герой — музыка; именно она придаёт им дополнительную эмоциональную глубину и позволяет реализоваться самым смелым фантазиям авторов. На концерте прозвучит известная музыка Э. Ллойда-Уэббера, М. Сноу, Д. Шостаковича, М. Таривердиева, Э. Артемьева, М. Нормана, Я. Тьерсена, Р. Джавади, Я. Качмарека и других замечательных композиторов, без которых задумки сценаристов и режиссёров не достигли бы такой ошеломляющей популярности.

Солист Красноярской краевой филармонии Андрей Бардин заработал себе репутацию умелого музыканта, демонстрирующего филигранную технику игры на органе. Карьера органиста активно развивается, его профессионализм подтвержден достижениями на престижных конкурсах международного уровня, а его многочисленные концерты пользуются большой популярностью.

Концерт «Иллюзион» — это захватывающее путешествие в мир киномузыки, покорившей миллионы сердец!

23 июня в 19.00. Органный концертный зал.

Органный марафон продолжит заслуженный артист Кубани, первый и единственный органист Краснодарского края, главный органист и хранитель органа Краснодара, органист Зала органной и камерной музыки Сочинской филармонии, один из организаторов Международного фестиваля органной музыки, ежегодно проводимого в Краснодаре, Михаил Павалий.

Музыкант исполнит сочинения Баха, Брунса, Регера, Вавилова — Каччини, Малюченко.

Значительную часть концертной программы составят сочинения Иоганна Себастьяна Баха.

Прозвучат 5 хоралов из знаменитого цикла «Органная книжечка». Сборник Orgel-Büchlein или «Органная книжечка» по праву считается словарём музыкального языка Баха, с характерным для него лаконизмом формы и проникновенностью образного содержания. Все хоральные прелюдии «Органной книжечки» — это небольшие звуковые картины, полные чудесной поэтической выразительности. Каждая из миниатюр представляет собой совершенный образец барочной органной музыки. Наиболее известная из них — «Я взываю к Тебе, Господь Иисус Христос» — звучит в фильме «Солярис» А. Тарковского.

Творчество И.-С. Баха будет также представлено одним из самых масштабных и драматичных его органных сочинений — Прелюдией и фугой до минор.

Музыка великого Баха прозвучит в окружении сочинений немецких композиторов — представителей разных эпох. Концерт откроется Прелюдией и фугой ми минор Николауса Брунса — предшественника Баха. Это блестящее сочинение выдающегося композитора эпохи барокко увлекает своей безудержной энергией.

Последователь И.-С. Баха, композитор эпохи позднего романтизма Макс Регер представлен своим самым популярным сочинением — «Интродукцией и Пассакалией ре минор». Его отличает ясность формы, выразительность мелодических линий и воодушевлённый, страстный характер изложения.

Программу концерта украсит завораживающая мелодия Ave Maria. Знаменитая музыкальная версия композитора Владимира Вавилова, больше известная как Ave Maria Джулио Каччини, прозвучит в переложении Михаила Повалия для органа.

В программу концерта органист включил произведение «Постскриптум» Вадима Малюченко. Это сочинение современного краснодарского композитора Михаил Повалий с успехом исполнял во многих городах России, в Абхазии, Германии, Польше и Финляндии.

Концертный вечер завершит одно из самых известных и мощных произведений, когда-либо созданных для органа, — Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха.

14 июля в 19.00. Органный концертный зал.

Завершит летний цикл органный дуэт — лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков (Санкт-Петербург — Печоры)

Прозвучат сочинения И.-С. Баха, А. Вивальди, Л. Вьерна, П. Кошро, И. Дунаевского, Г. Бове, Х.-А. Штамма, Д. Бедара.

Денис Маханьков — концертирующий органист, организатор органных фестивалей и циклов концертов в России и за рубежом. Активная концертная деятельность исполнителя в России, от Южно-Сахалинска до Калининграда; в странах Европы от Испании до Норвегии; в Армении, Грузии и Казахстане; на некоторых самых больших органах конкретных стран — Латвии, Эстонии, Исландии, России — отмечена интересом не только к современным органам, но и к инструментам-памятникам — историческим органам, их возрождению; а также к развитию и привлечению внимания к органному искусству как неотъемлемой части культуры в разных регионах России и других странах. Денис Маханьков является организатором и идейным вдохновителем благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах», направленного на восстановление уникального исторического органа Kriisa церкви Св. Петра в г. Печоры (Псковская обл.).

Активно выступает с программами для органного дуэта совместно с Диной Ихиной, в которые входят как оригинальные сочинения, написанные для ансамбля органистов, так и переложения оркестровых произведений, в том числе и премьерные сочинения современных композиторов. В 2016 г. Денис Маханьков и Дина Ихина стали победителями I общественной премии «Народное признание-2015» в номинации «Инициатива» в Пскове (были выдвинуты на соискание награды за организацию благотворительных концертов в лютеранской церкви в Печорах, сборы от которых идут на восстановление уникального исторического органа, установленного в этой церкви).

Дина Ихина — победитель XI Международного фестиваля-конкурса «Гатчина — Санкт-Петербург» (2010), лауреат I Всероссийского конкурса Sancta Caecilia (Москва, 2010), VII Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева (Гамбург-Калининград, 2011), II Международного конкурса органистов им. И.А. Браудо (Санкт-Петербург, 2014)

Принимала участие во множестве международных органных фестивалей. Художественный руководитель Международного органного фестиваля им. братьев Крииса (Эстония, 2014, 2016, 2017) и Международного фестиваля органной музыки в Кондопоге Grande Orgue (2015, 2016, 2017).

С 2014 года выступает органным дуэтом вместе с Денисом Маханьковым.

10 августа в 19.00. Органный концертный зал.

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