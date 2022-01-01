«Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим Поделиться Твитнуть

В настоящее время выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», — уверен он.

Также Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— У каждого могут быть разные жизненные обстоятельства: долги, кредиты, иные финансовые обязательства. Но средства, которые наши военнослужащие получают за выполнение важнейших, очень сложных боевых задач — это совершенно отдельная статья дохода. Рискуя здоровьем и жизнью, они защищают людей на Донбассе, и по сути, защищают всю Россию.

Поэтому изменения в федеральное законодательство, которые позволяют сохранить эти средства, уберечь от списаний по тем или иным долгам — очень своевременное решение. Таким образом «Единая Россия» при поддержке президента страны восстанавливают справедливость в отношении наших солдат и офицеров.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике Президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России». Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул Президент.

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