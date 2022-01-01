Елена Синица В марте средняя номинальная зарплата в Пермском крае составила 52 тыс. руб. Это на 16,6% больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В марте 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае составила 52 087,3 руб. Это 16,6% больше, чем в марте 2021 года. Такие данные приводит Пермьстат.

При этом реальная зарплата за год снизилась на 2,2%, отмечают в ведомстве.





За период с января по март 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 47 653,6 руб. Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальная зарплата за это же время увеличилась на 0,2%.





Наиболее заметный рост за год среднемесячной номинальной начисленной зарплаты зафиксирован в сферах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» (+50,6%, 68 219,3 руб.), «Строительство» (+22%, 47 410,8 руб.), «Деятельность в области информации и связи» (+32,5%, 92 064,9 руб.).

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