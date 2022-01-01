Елена Синица Пермское УФАС подозревает перевозчика в необоснованном повышении стоимости проезда В отношении ООО «Транссервис» возбуждено антимонопольное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении перевозчика ООО «Транссервис» из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомство поступали жалобы от жителей по поводу необоснованного повышения стоимости за проезд на автобусном маршруте № 37 «Соликамск — пос. Геологоразведка». Выяснилось, что маршрут не имеет альтернатив и обслуживается только ООО «Транссервис». Таким образом, перевозчик занимает доминирующее положение.





Кроме этого, сообщается, стоимость проезда на этом маршруте с 2019 по 2020 год выросла на 4,6%, а с 2020 по 2021-й — на 19,8%.





По словам перевозчика, причинами являются повышение затрат на горюче-смазочные материалы, топливо, зарплату водителям и кондукторам. Помимо этого, в числе причин увеличение протяжённости маршрута из-за реконструкции автодороги «Кунгур—Соликамск».





УФАС установило, что в последние два года индексация зарплат не происходила, увеличение затрат на техобслуживание и ремонт также не подтверждено документами, затраты на топливо и горюче-смазочные материалы в общем объёме затрат предприятия за 2021 год даже снизились, если сравнивать с 2020-м. В то же время сумма выручки перевозчика за 2021 год увеличилась.





В итоге в отношении ООО «Транссервис» возбуждено антимонопольное дело из-за установления монопольно высокой цены. Рассмотрение дела назначено на 14 июня 2022 года.

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