Елена Синица Порядка 24% жителей Пермского края работают более 10 часов в день Чаще других о таком рабочем графике сообщали респонденты в возрасте 18-24 лет Поделиться Твитнуть

Евгений Дёмшин

Около 42% жителей Пермского края работают от восьми до 10 часов в день. Ещё 32% опрошенных укладываются в восьмичасовой рабочий день. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на исследование портала по поиску работы hh.ru.

Примерно 3% жителей региона работают шесть часов в день, а у 24% работа отнимает более 10 часов ежедневно.





При этом чаще других о продолжительно рабочем дне говорили респонденты в возрасте 18-24 лет. Порядка 29% респондентов этой категории работают свыше 10 часов в день. Среди соискателей старше 35 лет таких 18-19%. Отмечается, что по 8-10 часов в день мужчины трудятся чаще женщин: 46% против 39%.





Также сообщается, что более 10 часов работают 55% медиков, 50% работников сферы гостеприимства. От восьми до 10 часов трудятся 64% руководителей и 57% юристов. В то же время, 44% научных сотрудников и по 42% бухгалтеров и маркетологов укладываются в стандартный восьмичасовой день.

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