За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 71 новый случай COVID-19 Два пациента скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае короанвирусом заразился 71 человек, столько же выздоровело, два пациента скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 887, скончавшихся — 8802.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 227 пациентов, 33 из них в тяжёлом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Свободных коек от развёрнутых для больных ковидом — 28,6%.

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