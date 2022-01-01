Елена Синица Пермский край занимает 27 место среди регионов страны по благосостоянию семей Годом ранее регион занимал 28 строчку рейтинга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2021 года Пермский край занял 27 место среди регионов страны по благосостоянию семей. Годом ранее регион занимал 28 строчку рейтинга. Такие данные приводит РИА Новости.

Уровень благосостояния рассчитывался по потенциальному остатку денег при условии двух работающих членов семьи. Остаток высчитывался по принципу «средняя зарплата для региона минус минимальные расходы по данным Росстата».





Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Для расчёта складывались две среднегодовые зарплаты без учёта НДФЛ. Из этой суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учётом категории членов семьи.





Так, в Пермском крае у семьи с двумя детьми потенциальный денежный остаток в среднем составлял 32 934 руб., у семьи с одним ребёнком — 44 004 руб.

Для сравнения: в среднем по России этот показатель составляет 50 302 и 61 605 руб. соответственно.





Лидером по денежному остатку в 2021 году стал ЯНАО. Там семья с двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат имеет остаток в среднем 102,5 тыс. руб. Затем идут Москва (81 тыс.), Санкт-Петербург (77,1 тыс.), Сахалин (76,4 тыс.), Чукотка (71,7 тыс.) и Магаданская область (67,2 тыс. руб.).





Самый небольшой остаток денежных средств при таких условиях имеют семьи Дагестана (12,9 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (12,2 тыс.), Псковской области (11,4 тыс.), Ингушетии (10,5 тыс.), Ивановской области (10,3 тыс.), Кабардино-Балкарии и Чечни (менее 10 тыс. руб.).

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