В ходе спецоперации на Украине погиб житель Гайнского округа Дмитрию Жикину было 27 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жикин

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В понедельник, 30 мая, в посёлке Гайны Пермского края простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине Дмитрием Жикиным. прощание начнётся в 12:00 в поселковом культурно-методическом центре. Об этом сообщили в Совете ветеранов Гайнского района.

Известно, что Дмитрий погиб на Донбассе еще 12 апреля. Ему было 27 лет.

Дмитрий Жикин родился в п. Касимовка, отслужил срочную службу, окончил Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж, продолжил службу по контракту.

«Дима был активным, открытым и честным человеком, готовым прийти на помощь, с сильным характером, — говорится в сообщении. — Совет ветеранов и Боевое братство Гайнского района, военкомат Гайнского района приносят искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Жикина. Скорбим вместе с вами».





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