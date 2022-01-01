На этой неделе в Пермском крае потеплеет до +26 градусов Повышение температуры начнётся со вторника, тучи рассеются к среде Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

На этой неделе в Пермском крае ожидается тёплая погода, средняя температура воздуха будет выше нормы на 1,5°С. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 30 мая, воздух прогреется только до +13...+18°С, пройдут ливни, грозы, местами выпадет град.

Во вторник дожди пройдут только местами, и начнётся повышение температуры воздуха.

Со среды до воскресенья погода в крае будет вполне летней, с температурой от +20 до +26°С. Осадков не будет 1 и 2 июня. С пятницы местами вновь вероятны дожди и грозы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.