Мария Сыропятова В перечень земельных участков под изъятие для строительства дороги по ул. Крисанова попал торговый комплекс Общая площадь изымаемых земель — 14,1 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

ул. Пушкина, 115а

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Краевое министерство имущества внесло изменения в проекты планировки и межевания территории под строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от ул. Пушкина до ш. Космонавтов в Перми. Согласно приказу ведомства, запланировано изъятие ещё не менее 14,1 тыс. кв. м земли.

Среди них и земельный участок под торговым комплексом по ул. Пушкина, 115а рядом с центральным рынком. Согласно 2гис, в торговом комплексе расположены магазин «Пятёрочка», кафе Tiger Food, аптека «Апрель», магазин разливного пива «Хмельной дворик» и строительно-ремонтная компания «Шанс».

Также под изъятие попали земельные участки, на которых расположены малоэтажные жилые дома по адресам ул. Подгорная, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Коммунаров, 7 и 9; ул. Пушкина, 103 и 111а; ул. Уральских партизан, 4; ул. Крылова, 38, ул. Крисанова, 63.

Кроме того, под изъятие попадает часть земельного участка по ул. Крисанова, 67а, часть парковки ЖК «Данилиха», а также территория, на которой расположен торговый комплекс на ул. Данилихинской.

Напомним, проекты планировки и межевания территории по ул. Крисанова уже утверждались. Под изъятие попали 12,6 тыс. кв. м, в основном придомовых территорий многоквартирных домов по ш. Космонавтов.

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