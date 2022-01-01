Андрей Стрельцов Пермские легкоатлеты завоевали три «золота» на командном чемпионате России Успех пришёл к пермякам в беговых дисциплинах Поделиться Твитнуть

На снимке Владимир Никитин Фото sportbox.ru

В Сочи закончился командный чемпионат России по лёгкой атлетике, в котором принимали участие около 500 спортсменов из 54 регионов страны. Это первый крупный старт сезона сильнейших легкоатлетов страны.

В воскресенье, 29 мая, пермские спортсмены выиграли старты в беге на 1500 м. У женщин сильнейшей на дистанции стала пермячка Екатерина Ивонина, у мужчин — пермяк Владимир Никитин.

Также накануне Владимир Никитин победил в забеге на 5000 м.





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