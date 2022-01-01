В Пермском крае за сутки коронавирус диагностирован у жителей 17 территорий Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 17 территорий Прикамья.

В Перми заразился 41 человек, в Березниках и Бардымском МО — по четыре местных жителя.

По три новых пациента появилось в Чайковском, Еловском и Кишертском МО.

В Пермском, Кунгурском МО, а также в Суксунском, Соликамском, Добрянском ГО и Кизеле — по два человека.

Единичные случаи выявлены в Кудымкарском. Большесосновском, Чусовском, Оханском, Очёрском округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 816 жителей региона.

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