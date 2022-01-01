Неделя в Прикамье начнётся с дождей и гроз Но будет тепло Поделиться Твитнуть

На большей части Пермского края в понедельник, 30 мая, ожидаются дожди, в дневные часы высока вероятность гроз с ветром до 20 м/с. Об этом сообщили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом температурный фон на территории Прикамья повысится. Днём будет +16…+20ºС.

Во вторник, 31 мая, в регионе интенсивность осадков уменьшится. Температура воздуха останется на прежнем уровне.

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