В Пермском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели ещё 75 человек Скончались два пациента Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 75 новых случаев COVID-19. Выздоровели 88 человек, двое скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 816, скончавшихся от ковида — 8800.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 219 пациентов, 29 из них в тяжёлом состоянии, десять подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди новых заболевших коронавирусом привитыми были шесть человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.