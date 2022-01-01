Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше всего автолюбителей Пермского края нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» — так ответили 64% опрошенных, по данным сайта Дром.

В топ-3 раздражающих привычек также вошли невключение поворотников (53%) и езда по обочине (49%). Движение на две полосы злит 40% шофёров, 38% раздражается из-за излишней медлительности и 35% — из-за неправильной парковки.

Опрос проводился с 16 по 24 мая 2022 года.

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