Инспекция труда начала расследование причин обрушения моста на автодороге Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

В инспекции труда формируется комиссия по расследованию ЧП, произошедшего в пятницу, 27 мая, с водителем ООО СПК «Зелёный город» (Санкт-Петербург). Данное предприятие выполняет работы по реконструкции автодороги федерального значения с 47 по 56 км.

Как сообщили в ведомстве, комиссия установит причины и обстоятельства обрушения надземного пешеходного моста и получения травмы работником на 55 км трассы Пермь—Екатеринбург.

По результатам будут приняты меры административного характера, материалы направят в органы следствия.

Напомним, по данному ЧП в СУ СКР проводится проверка. По данным следствия, водитель самосвала двигался с поднятым кузовом и снёс не введённый в эксплуатацию надземный пешеходный переход. Шофёр госпитализирован.





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