За сутки COVID-19 подтвержден у пациентов в 19 муниципалитетах Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи коронавируса за сутки выявлены у пациентов 19 территорий Пермского края.

В Перми заразились 42 человека, в Большесосновском МО — пятеро, по четыре местных жителя заболели в Березниках и Очерском ГО, трое в Пермском муниципальном округе.

Далее идут Юсьвинский и Гайнский МО, Краснокамский, Нытвенский, Лысьвенский и Суксунский ГО — там по двое заразившихся.

Единичные случаи заболевания зафиксированы в Кудымкарском, Кунгурском, Чусовском, Соликамском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском и Уинскиом округах.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 741 жителя региона.

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