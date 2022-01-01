Андрей Стрельцов
«Звезда 2005» сыграла вничью с одним из лидеров чемпионата
Пермский женский футбольный клуб и идущий на втором месте «Локомотив» разошлись миром
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В рамках 12 тура чемпионата среди команд Суперлиги «Звезда» 2005 на своем поле принимала ЖФК «Локомотив». Игра получилась упорной.
Обе команды большое внимание уделили игре в обороне. В результате те и другие в этом преуспели, и встреча завершилась без забитых голов 0-0.
После этого матча железнодорожницы остались вторыми в турнирной таблице, а подопечные Елены Сусловой делят четвертое —пятое место с «Ростовом».
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