Андрей Стрельцов «Звезда 2005» сыграла вничью с одним из лидеров чемпионата Пермский женский футбольный клуб и идущий на втором месте «Локомотив» разошлись миром Поделиться Твитнуть

В рамках 12 тура чемпионата среди команд Суперлиги «Звезда» 2005 на своем поле принимала ЖФК «Локомотив». Игра получилась упорной.

Обе команды большое внимание уделили игре в обороне. В результате те и другие в этом преуспели, и встреча завершилась без забитых голов 0-0.

После этого матча железнодорожницы остались вторыми в турнирной таблице, а подопечные Елены Сусловой делят четвертое —пятое место с «Ростовом».

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