Елена Синица

В ходе спецоперации на Украине погиб ещё один военнослужащий из Пермского края

Егор Петухов служил в мотострелковом батальоне

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Свеча памяти траур

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Егор Петухов. Об этом сообщается в социальных сетях кунгурского лицея №1, выпускником которого погибший являлся.

После выпуска из лицея Егор Петухов поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Затем служил в мотострелковом батальоне танковой дивизии города Чебаркуля.

«Егор — добрый, воспитанный, отзывчивый молодой человек, всегда готовый прийти на помощь. Светлая ему память!», — говорится в сообщении.

Учащиеся и педагогический состав выражают искренние соболезнования семье погибшего.

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