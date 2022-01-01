Елена Синица В Пермском крае 78 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели 93 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших семь детей в возрасте до 17 лет включительно, а также 29 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Сейчас в краевых «ковидных» стационарах в тяжёлом состоянии находятся 30 человек. Из них подключены к аппаратам ИВЛ 10 человек.





Также за прошедшие сутки выздоровели 93 человека, умерли двое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.