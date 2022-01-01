Елена Синица В трёх территориях Пермского края установили особый противопожарный режим За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Из-за повышения пожарной опасности в Березниковском и Кудымкарском ГО, а также в Гамовском сельском поселении Пермского муниципального района установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

В связи с этим жителям этих территорий запрещается посещать леса, использовать открытый огонь. Кроме этого, запрещено разведение костров на землях всех категорий, в том числе приготовление пищи на мангалах и в жаровнях.





За нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 2 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 15 до 30 тыс.руб., юрлицам — от 200 до 400 тыс.руб.

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