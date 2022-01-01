Елена Синица За сутки в Пермском крае случилось пять ДТП Также произошло восемь пожаров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За сутки в Пермском крае произошло восемь пожаров и пять ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Поясняется, что пожары произошли в жилых домах в Ильинском, Кизеловском ГО и Кишертском МО, в образовательном учреждении в Кудымкарском ГО, в бане в Кизеловском ГО, в бытовке в Куединском МО. Также произошло возгорание мусора в Дзержинском районе Перми и сухой растительности в Нытвенском ГО.





Если говорить о ДТП, то произошло столкновение в Соликамском ГО, падение пассажира в Орджоникидзевском районе Перми, падение пролета пешеходного перехода в Кунгурском МО, происшествие с участием велосипедиста и автотранспортного средства в Верещагинском ГО.

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