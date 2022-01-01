Елена Синица
К маю просроченная задолженность по зарплате в Пермском крае составила 668 тыс. руб.
Весь объём задолженности пришёлся на Горнозаводской ГО
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По данным на 1 мая, суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае составила 668 тыс. руб. Такие данные приводит Пермьстат.
Уточняется, что в статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства.
Также отмечается, что весь объём просроченной задолженности по зарплате приходился на организации водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организации. Всего задолженность по зарплате имеется перед 18 работниками.
В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 37,1 тыс. руб. Поясняется, что весь объём задолженности сложился по Горнозаводскому ГО.
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