Елена Синица К маю просроченная задолженность по зарплате в Пермском крае составила 668 тыс. руб. Весь объём задолженности пришёлся на Горнозаводской ГО Поделиться Твитнуть

По данным на 1 мая, суммарная задолженность по зарплате в Пермском крае составила 668 тыс. руб. Такие данные приводит Пермьстат.

Уточняется, что в статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства.





Также отмечается, что весь объём просроченной задолженности по зарплате приходился на организации водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.





Задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организации. Всего задолженность по зарплате имеется перед 18 работниками.





В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 37,1 тыс. руб. Поясняется, что весь объём задолженности сложился по Горнозаводскому ГО.

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