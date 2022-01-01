Елена Синица
На следующей неделе в четырёх районах города отключат горячую воду
Причина — гидравлические испытания
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На следующей неделе в четырёх районах города пройдут отключения горячей воды. Отключения коснутся части Кировского, Индустриального, Свердловского и Дзержинского районов. Об этом сообщает ВЕТТА.
Так, с 30 мая по 13 июня горячей воды не будет по адресам:
В этот же период отключение запланировано:
С 2 по 16 июня отключат горячую воду в домах:
С 3 по 17 июня отключение горячей воды пройдёт по адресам:
Также с 1 по 15 июня горячего водоснабжения не будет в доме на улице Щербакова, 30.
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