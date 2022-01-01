Елена Синица

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 17 территориях края

С начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 663 жителей

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коронавирус

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях края.

Так, 49 заболевших выявлено в Перми, 10 — в Березниках, по три — в Краснокамском, Соликамском и Октябрьском ГО.

Два случая заражения в Очёрском ГО, по одному — в Чайковском, Чернушинском ГО, Кудымкарском МО, Нытвенском ГО, Чусовском ГО, Горнозаводском ГО, Чердынском ГО, Березовском МО, Кочевском МО, Ординском МО и Уинском МО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 369 663 жителей региона.

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