В центре Перми 28 мая ограничат движение транспорта Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню пограничника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми в субботу, 28 мая, будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные Дню пограничника. В связи с этим на время ограничивается движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 9:00 до 12:45 полностью закроют движение машин, за исключением пассажирских автобусов, по ул.Монастырской на участке от Речного вокзала до ул.Сибирской. С 10:30 до 13:00 будет закрыто движение по ул.Сибирской от ул.Монастырской до ул. Белинского.

Движение автобусных маршрутов №3 и №51 будет приостановлено только на время праздничного шествия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.