На Украине погиб уроженец Очёра Пермского края Константин Светлов представлен к награде Орден Мужества посмертно Поделиться Твитнуть

Константин Светлов

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При выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины 23 мая погиб уроженец города Очёра Пермского края старший механик-водитель мотострелковой роты мотострелкового батальона, ефрейтор Константин Светлов, об этом сообщили в Очёрской окружной администрации.

Константин окончил очёрскую среднюю школу №3 и Строгановский колледж по специальности «Механизация сельского хозяйства».

В 2017 году он был призван в ряды вооруженных сил РФ. По завершению срочной службы заключил контракт и остался в войсковой части в городе Чебаркуле. Оттуда был направлен в зону боевых действий.

Константин Светлов представлен к награде Орден Мужества посмертно.

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