Елена Синица Эксперты оценили отчет губернатора о работе правительства в прошлом году Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Вчера губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил перед депутатами Заксобрания с Ежегодным докладом о деятельности регионального правительства за прошлый год.

Общая картина





По итогам 2021 года, Пермский край входит в ТОП-20 регионов по объёмам строящегося жилья. Только за 2021 год в регионе возвели 1,3 млн кв.м. жилья. За январь-апрель 2022-го в регионе также введена почти половина запланированного объёма.





Кроме этого, за год ликвидировано около 105 тыс. кв. м. ветхого жилья. Таким образом, в новые дома переехало около 7 тыс. человек. По объёмам расселения из аварийного жилья Пермский край входит в пятёрку регионов страны.





В направлении дорожного фонда отремонтировано свыше 1 тыс.км дорог. Таким образом, более 55% региональных дорог приведены в нормативное состояние. Уверенный рост показала и промышленность региона. В 2021 году зафиксирован как индекса промышленного производства (105,3%), так и объема инвестиций в основной капитал (308 млрд. руб., +9% к уровню 2021 года).





Помимо этого, за прошлый год в регионе построили 12 новых объектов здравоохранения, 17 школ и детских садов.





Также на 6,5 млрд руб. вырос объём средств, направленных на социальную поддержку жителей региона. На эти цели было затрачено порядка 32 млрд руб.





Мнения





Губернатору выпала возможность «по полной» освоить навыки управления регионом, считает политтехнолог Андрей Денисенко. Сначала мы столкнулись с пандемией коронавируса, а затем плавно перешли в другое «непростое время» военной спецоперации, поясняет Денисенко.





Примечательно, что даже в таких критических условиях краевому правительству удалось добиться многого, считает он. В качестве примера эксперт приводит темпы строительства школ и больниц, поскольку «многие годы именно эти вопросы были болевыми точками для региона».





В то же время важно, что удалось избежать турбулентностей в политическом поле, подчеркнул эксперт. «Сменились составы ЗС и Гордумы, сменился глава города. И все эти структуры функционируют пока достаточно спокойно, справляясь со своими функциями», — отмечает Денисенко.





Согласно докладу, Пермский край по многим параметрам смог восстановиться после экономических проблем, возникших из-за антиковидных ограничений, обратил внимание политический эксперт Михаил Майоров.





Трудно переоценить это достижение, учитывая, с какими новыми экономическими реалиями сейчас столкнулись регион и вся страна, добавляет он. Особенно важно, что губернатор принимал решения, адекватные вызовам, стоящим перед краем, считает Майоров.





«Надо лоббировать интересы прикамский экономики? Сделано. Надо развивать здравоохранение? Сделано. И так — по большинству ключевых направлений», — пояснил эксперт.





Доклад Дмитрия Махонина показал, что ситуация в регионе стабильна и находится под контролем, соглашается политолог Сергей Ильин. По его мнению, команда губернатора в хорошей форме и готова к новым вызовам. Это сейчас важно для экономики региона, которая очень разнонаправленная с точки зрения сбыта, добавляет он. Сейчас генеральная задача краевого правительства двигаться по всем инвестпроектам вперёд, что и происходит, заключает эксперт.





За прошедший год изменился стиль работы Дмитрия Махонина — он стал более прагматичным, также усилилась проектная работа, подчёркивает политический консультант Алексей Чусовитин.





За счёт этого удалось серьёзно снизить политические риски, говорит Чусовитин. В результате такого подхода мы видим конкретные дела, субсидии, метры, объёмы, объекты.





«Махонин как губернатор-романтик закончился, теперь это губернатор-прагматик», — подмечает Алексей Чусовитин.





Отчёт о деятельности краевого правительства за 2021 год можно назвать полноценным, так как уже сформирована управленческая команда и собственные подходы к различным задачам, говорит политконсультант Людмила Ознобишина.





При этом условия для работы продолжают быть беспрецедентными и небанальными для региона: антиковидные ограничительные меры сменяются санкционной повесткой, продолжает она.





Важно, что команда краевого правительства не нацелена на реализацию какого-то конкретного события, например, на юбилее Перми, акцентирует внимание Ознобишина. Деятельность губернатора и его команды носит долговременный, стратегический характер при этом направлена на улучшение условий жизни людей, говорит она.





Людмила Ознобишина также отметила, что многие региональные проекты перестали оставаться на бумаге, перешли на стадию реализации. В их числе решение проблем транспортной реформы, работа над такими дорожными проектами как ул.Крисанова, ул.Строителей, ТР-53. Запустился и проект строительства третьего моста через Каму, привела в пример Ознобишина.





Также достижениями прошлого года стали активные реализации программ догазификации и расселения из аварийного и ветхого жилья. Кроме этого, внимание уделяется сферам образования, здравоохранения и культуры.





«Упор на внутреннего потребителя, развитие системы «Центров развития региона», которая системно работает с обратной связью, держит руку на пульсе, корректирует муниципалитеты, ведомства, перестраивает работу чиновников на более ориентированную на человека — все это доказывает, что губернатор работает основательно и вдолгую», — резюмирует Людмила Ознобишина.

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