Елена Синица В выходные в Пермском крае ожидается потепление до +20° Также возможны дожди и грозы Поделиться Твитнуть

В выходные 28 и 29 мая в Пермском крае ожидается потепление. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 28 мая, в целом по региону прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможны дожди. Температура воздуха ночью составит +4...+9°C, днём поднимется до +15...+20°C. В Перми в этот день также будет облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днём не превысит +17...+19°C.





В воскресенье, 29 мая, в отдельных районах края возможна гроза. Температура воздуха ночью +6...+11°C, днём +15...+20°C. В краевой столице ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днём +17...+19°C. Возможны порывы ветра до 18 м/с.

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