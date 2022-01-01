Елена Синица
В Пермском крае 1 июня будет действовать запрет на продажу алкоголя
За нарушение ограничений предусмотрен штраф до 300 тыс.руб.
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В Пермском крае 1 июня будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.
Поясняется, что розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в связи с международным днём защиты детей.
В случае нарушения ограничений грозит штраф: должностным лицам — от 20 до 40 тыс.руб., для юрлиц — от 100 до 300 тыс.руб.
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