Елена Синица В Пермском крае 1 июня будет действовать запрет на продажу алкоголя За нарушение ограничений предусмотрен штраф до 300 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 1 июня будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

Поясняется, что розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в связи с международным днём защиты детей.





В случае нарушения ограничений грозит штраф: должностным лицам — от 20 до 40 тыс.руб., для юрлиц — от 100 до 300 тыс.руб.

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