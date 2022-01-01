На Украине погиб уроженец Коми-Пермяцкого округа Ивану Карпову было 32 года Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации на Украине 19 мая погиб уроженец пос. Солым Коми-Пермяцкого округа. Об этом сообщили в администрации Косинского муниципального округа Пермского края.

«Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Ивану Карпову было 32 года.

После прохождения срочной службы он остался в рядах Российской Армии и перешёл на контрактную службу, которую проходил Ульяновске. Там он и был похоронен.





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