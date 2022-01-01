На Украине погиб уроженец Коми-Пермяцкого округа
Ивану Карпову было 32 года
В ходе военной спецоперации на Украине 19 мая погиб уроженец пос. Солым Коми-Пермяцкого округа. Об этом сообщили в администрации Косинского муниципального округа Пермского края.
«Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
Ивану Карпову было 32 года.
После прохождения срочной службы он остался в рядах Российской Армии и перешёл на контрактную службу, которую проходил Ульяновске. Там он и был похоронен.
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