В Прикамье за сутки коронавирус подтверждён у 81 жителя Выздоровели 95 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 81 новый случай COVID-19. Выздоровели 95 человек, погибших от инфекции не зарегистрировано.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 369 663.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 245 пациентов, 28 из них в тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

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