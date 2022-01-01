Афиша уикенда

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 27 по 29 мая
27 мая и 28 мая Пермские библиотеки приглашают на Библионочь. Полную программу событий можно увидеть на нашем сайте здесь.
27 мая в 19:00 в
Пермском академическом театре оперы и балета им.П.И.Чайковского зрителей
ждёт версия «Кармен» (18+) в постановке режиссёра Константина Богомолова, дирижёра
Филиппа Чижевского и сценографа Ларисы Ломакиной – новый взгляд на
хрестоматийную партитуру.
27 мая в 19:00 и 28 мая
в 18:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера концертной
программы #не_театральные_истории (12+). Автор сценария – Илья Губин. Режиссёр
– Константин Яковлев.
27 мая в 22:00 на сайте
OperaVision начнётся трансляция оперы
швейцарского композитора Рольфа Либермана «Леонора
40/45» (16+).
28 мая в 13:00 Пермский
зоопарк приглашает любителей животных на показательное кормление белых
медведей. Кстати, руководство зоопарка напоминает посетителям, что животных ни
в коем случае нельзя подкармливать. Только смотреть.
28 и 29 мая в 13:30
Пермский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Как стать хорошей
ведьмой» (6+). Режиссёр, автор инсценировки и музыкального оформления – Наталья
Белоусова.
28 мая в 22:00 на сайте
Medici.tv начнётся
трансляция концерта
Роттердамского филармонического оркестра (12+). Дирижёр – Тармо Пелтоковски.
В программе – Симфония № 2 Яна Сибелиуса.
29 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на спектакль «Тартюф, или Обманщик» (18+). В честь юбилея Мольера театр «Комеди
Франсез» показывает зрителям первую, запрещённую сразу после премьеры 1664 года
версию пьесы – яростную, сатирическую и обличающую – в постановке Иво ван Хове.
29 мая в 16:00 в
Пермском академическом театре оперы и балета им.П.И.Чайковского состоится камерный
концерт солистов оркестра (6+). В
программе – произведения Моцарта, Дворжака и Ибера.
29 мая в 17:00 в Центре
городской культуры актёрская студия «Кастинг» представит выпускной
спектакль «Путём взаимной переписки» (12+, от 14 лет). Начинающие актёры расскажут
о приключениях Ивана Алтынника, любителя знакомиться с девушками через письма.
29 мая в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер барочной музыки при свечах Candles concert (16+). В программе – произведения
для клавесина Баха и более ранних композиторов: Букстехуде, Фробергера,
Куперена и Свелинка. Исполнитель – Вера Воронежская.
29 мая в 22:00 на сайте
Medici.tv в
рамках Международного музыкального фестиваля InClassica 2022 начнётся
трансляция концерта
Словацкого филармонического оркестра (12+). Дирижёр – Гергели Мадарас.
Скрипач – Марк Бушков. В программе: Венгерские танцы Брамса, Концерт для
скрипки си минор Шора и Симфония № 8 Дворжака. Прямой эфир фестиваля из
Дубайской оперы.
1 июня в 14:00 в киноцентре «Премьер» специально ко
Дню защиты детей пройдет премьера полнометражного мультфильма «Коати. Легенда
джунглей» (6+).
2 июня в 23:00 на сайте
BR-Klassik начнётся трансляция церемонии
награждения музыкальной премией Эрнста фон Сименса (12+), которая считается
Нобелевской премией в области музыки. Награду получит австрийский композитор
Ольга Нойвирт «за жизнь на службе музыке».
До 25 июня в
арт-пространстве «Другие круги» (ЦВЗ) проходит выставка художницы из
Санкт-Петербурга Анны Щёголевой «Место действия – будни» (16+).
До 13 июля в киноцентре
«Премьер» проходит ретроспектива фильмов Андрея Тарковского. До 1 июня в
прокате «Кино как молитва» (12+), рассказы режиссёра о себе и причинах работы в
кино – в видеозаписях лекций, интервью, встреч со зрителями, видеохроники со
съёмок фильмов, которые ранее не публиковались и были собраны сыном Тарковского.
Фильм получил номинацию на премию за лучший документальный фильм на
Венецианском МКФ в 2019 году. Также в прокате военная драма «Иваново детство»
(0+). В июне стартуют показы фильмов «Андрей Рублёв» (12+), «Солярис» (12+),
«Зеркало» (12+) и «Сталкер» (0+).
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