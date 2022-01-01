Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 27 по 29 мая Поделиться Твитнуть

27 мая и 28 мая Пермские библиотеки приглашают на Библионочь. Полную программу событий можно увидеть на нашем сайте здесь.

27 мая в 19:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им.П.И.Чайковского зрителей ждёт версия «Кармен» (18+) в постановке режиссёра Константина Богомолова, дирижёра Филиппа Чижевского и сценографа Ларисы Ломакиной – новый взгляд на хрестоматийную партитуру.

Пермский академический театр оперы и балета

27 мая в 19:00 и 28 мая в 18:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера концертной программы #не_театральные_истории (12+). Автор сценария – Илья Губин. Режиссёр – Константин Яковлев.

27 мая в 22:00 на сайте OperaVision начнётся трансляция оперы швейцарского композитора Рольфа Либермана «Леонора 40/45» (16+).

28 мая в 13:00 Пермский зоопарк приглашает любителей животных на показательное кормление белых медведей. Кстати, руководство зоопарка напоминает посетителям, что животных ни в коем случае нельзя подкармливать. Только смотреть.

28 и 29 мая в 13:30 Пермский театр кукол приглашает на премьеру спектакля «Как стать хорошей ведьмой» (6+). Режиссёр, автор инсценировки и музыкального оформления – Наталья Белоусова.

28 мая в 22:00 на сайте Medici.tv начнётся трансляция концерта Роттердамского филармонического оркестра (12+). Дирижёр – Тармо Пелтоковски. В программе – Симфония № 2 Яна Сибелиуса.

29 мая в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на спектакль «Тартюф, или Обманщик» (18+). В честь юбилея Мольера театр «Комеди Франсез» показывает зрителям первую, запрещённую сразу после премьеры 1664 года версию пьесы – яростную, сатирическую и обличающую – в постановке Иво ван Хове.

29 мая в 16:00 в Пермском академическом театре оперы и балета им.П.И.Чайковского состоится камерный концерт солистов оркестра (6+). В программе – произведения Моцарта, Дворжака и Ибера.

29 мая в 17:00 в Центре городской культуры актёрская студия «Кастинг» представит выпускной спектакль «Путём взаимной переписки» (12+, от 14 лет). Начинающие актёры расскажут о приключениях Ивана Алтынника, любителя знакомиться с девушками через письма.

29 мая в 20:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер барочной музыки при свечах Candles concert (16+). В программе – произведения для клавесина Баха и более ранних композиторов: Букстехуде, Фробергера, Куперена и Свелинка. Исполнитель – Вера Воронежская.

29 мая в 22:00 на сайте Medici.tv в рамках Международного музыкального фестиваля InClassica 2022 начнётся трансляция концерта Словацкого филармонического оркестра (12+). Дирижёр – Гергели Мадарас. Скрипач – Марк Бушков. В программе: Венгерские танцы Брамса, Концерт для скрипки си минор Шора и Симфония № 8 Дворжака. Прямой эфир фестиваля из Дубайской оперы.

1 июня в 14:00 в киноцентре «Премьер» специально ко Дню защиты детей пройдет премьера полнометражного мультфильма «Коати. Легенда джунглей» (6+).

2 июня в 23:00 на сайте BR-Klassik начнётся трансляция церемонии награждения музыкальной премией Эрнста фон Сименса (12+), которая считается Нобелевской премией в области музыки. Награду получит австрийский композитор Ольга Нойвирт «за жизнь на службе музыке».

До 25 июня в арт-пространстве «Другие круги» (ЦВЗ) проходит выставка художницы из Санкт-Петербурга Анны Щёголевой «Место действия – будни» (16+).

Центральный выставочный зал

До 13 июля в киноцентре «Премьер» проходит ретроспектива фильмов Андрея Тарковского. До 1 июня в прокате «Кино как молитва» (12+), рассказы режиссёра о себе и причинах работы в кино – в видеозаписях лекций, интервью, встреч со зрителями, видеохроники со съёмок фильмов, которые ранее не публиковались и были собраны сыном Тарковского. Фильм получил номинацию на премию за лучший документальный фильм на Венецианском МКФ в 2019 году. Также в прокате военная драма «Иваново детство» (0+). В июне стартуют показы фильмов «Андрей Рублёв» (12+), «Солярис» (12+), «Зеркало» (12+) и «Сталкер» (0+).

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