Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Более 500 библиотек Пермского края подготовили специальные программы к ежегодной акции «Библионочь» В этом году она посвящена традициям Поделиться Твитнуть

Татьяна Каминская проведет мастер-класс по изготовлению броши из бисера

Библиотека им. Горького

Ежегодная акция «Библионочь» в 2022 году пройдет в России уже в одиннадцатый раз. Посетителей пермских библиотек ждут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и книжные ярмарки. События акции пройдут 27 и 28 мая.

Краевая детская библиотека им. Льва Кузьмина приглашает ребят и их родителей на «Библиосумерки» (0+). В этом году библиотека посвятит акцию народным промыслам и сказкам.

В программе: квест «Заповедник сказок», где оживут персонажи из народных сказок, «Фабрика роботов», где будет возможность создать искусственный интеллект, игра-путешествие «Книжные лабиринты» и мастер-классы. В этот же вечер с 18:00 удивительные сказки и истории расскажет детский писатель Андрей Зеленин, а в 19:30 солисты Пермской оперы исполнят песни из популярных детских кинофильмов и мультфильмов, снятых по мотивам детских книг. Для участия в событиях нужна предварительная регистрация. Помимо живых интеллектуально-развлекательных событий, пройдут онлайн-активности на сайте «Кузьминки».

Пермская краевая детская библиотека им. Кузьмина, 27 мая с 11:00 до 21:00

В рамках акции в «Пушкинке» посетителей ждёт программа «Про традиции. Чисто по-пермски» (6+). Дом Смышляева превратится в сказочный дворец, где есть Заумный зал, Диванная комната и Комната сказок, Зал певчих и Приют скоморохов, Зал диковин и Мастеровая слобода.

В программе: народные танцы и музыкальные сказки, лекции и песочные фантазии, увеселения и экспромты, мастер-классы и детские «жмурки». Свой проект «Сказки из сундука» представят сотрудники ПДНТ «Губерния». Ребята услышат сказки Евдокии Никитичны Трясциной, которые будут сопровождаться музыкальным инструментами – балалайкой, гармошкой и флейтой. В творческой резиденции «Цоколь» – молодёжной площадке библиотеки – откроется выставка наивной живописи Нины Горлановой, состоится встреча и мастер-класс с одним из представителей пермского косплей-сообщества, экспромты от «Школы импровизации», концерт пермских исполнителей, посвящённый творчеству группы «Король и Шут», и многое другое. Подробная афиша в группе библиотеки в ВКонтакте.

Центральная городская библиотека им.Пушкина, 27 мая с 16:00 до 00:00

Библиотека №1 им. Л.Н. Толстого проведёт программу «Пермская горница» (0+), посвящённую популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, знакомству с укладом и бытом русской семьи, старинными ремёслами народов Пермского края, а также современными этно-экспериментами в дизайне и музыке.

Посетителей ждут интерактивный спектакль, игра на народных музыкальных инструментах, лекции, поэтический батл, показ мультфильмов, концерты фольклорного и этномузыкального коллективов, выставка деревянной игрушки, выставка элементов народного костюма – экспонатов краеведческого музея, графические портреты мифологических персонажей славянского фольклора. В 21:40 «Библионочь» сделает ярче театр огня «Игры пламени» – световое шоу порадует яркими народными костюмами и необычными световыми эффектами.

Библиотека №1 им. Л.Н. Толстого, 27 мая с 16:00 до 22:00

В библиотеке им. Николая Островского программа «Библионочи» посвящена году народного искусства и нематериального культурного наследия (6+). Посетителей ждут многочисленные концерты, спектакли и мастер-классы, фотовыставка «Дорогами Пермского края» и выставка «Золотые руки мастеров», а также квест-игра «В каждой избушке свои погремушки».

Модельная библиотека №8 им. Н. Островского, 27 мая с 17:00 до 22:00

В библиотеке им. Аркадия Гайдара в рамках акции посетителей ждёт библиотерем «Бирюльки» (6+). В этот день пройдут экскурсии по библиотеке, пешеходная экскурсия «Старая Мотовилиха», состоится презентация книг-юбиляров 2022 года, творческая встреча с писателем Святославом Кошкиным, световое и анимационное шоу, мастер-классы и многое другое.

Детская библиотека №1 им. А. Гайдара, 27 мая с 16:00 до 19:00

В библиотеке им. Михаила Осоргина «Библионочь» пройдёт под названием «Сказание о земле Пермской» (0+). Посетителей ждут встреча «Ткацкое ремесло Пермского края» и мастер-класс по изготовлению браслетов, квиз-игра «PRO: Традиции», театрализованные представления и многое другое. Подробное расписание событий и запись в группе библиотеки в ВКонтакте.

Библиотека № 25 имени М. Осоргина, 27 мая с 17:00 до 22:00

Библиотека для слепых устроит «Музей под открытым небом» (0+). Это библиотечная радиопередача, посвящённая архитектурно-этнографическому музею «Хохловка». Услышать программу можно будет в группе библиотеки в ВКонтакте или с помощью интернет-радио на сайте библиотеки.

Пермская краевая специальная библиотека для слепых, 28 мая с 14:00 до 15:00

«Горьковка» посвятит свою «Библионочь» теме «Культурные традиции народов Прикамья» (12+). Площадки будут разделены по группам народов Прикамья: русские, удмурты, чуваши, российские немцы, татары, манси, башкиры и коми-пермяки. В библиотеку приедут писатели, поэты, учёные и другие представители национальных культур. Гости площадок познакомятся с историей этносов, посмотрят музыкальные представления, приготовят сами и продегустируют национальные блюда, примерят традиционные костюмы других народов.

Библиотека им. Горького

Посетителей ждёт мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» продюсерского центра «KAMWA», интерактивная передвижная выставка «Народы Пермского края: фотографии, куклы, костюмы». В рамках площадки «Русский этнос» состоится встреча с поэтессой Анастасией Бердинской «Поэтические мурашки», на интерактивной площадке «Мой Пермский край» гостей ждёт презентация книги о пермской игрушке Анатолия Спивака, выставка советских игрушек из коллекций пермских частных музеев и настольные игры, посвящённые Перми и Пермскому краю. В программе есть многочисленные мастер-классы: по традиционной коми-пермяцкой тканевой набойке, по изготовлению немецких шпрухов (настенных панно), по народной кистевой росписи от пермской художницы Натальи Красновой, а также мастер-класс по изготовлению брошей из бисера «Тюльпан» от оперной певицы Татьяны Каминской. Помимо этого, будут работать интерактивные площадки по стрельбе из традиционного охотничьего лука и фотозоны в народных костюмах.

Пермская краевая библиотека им. М. Горького, 28 мая с 16:00 до 22:00

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.