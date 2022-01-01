Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Более 500 библиотек Пермского края подготовили специальные программы к ежегодной акции «Библионочь»
В этом году она посвящена традициям
Ежегодная акция «Библионочь» в 2022 году пройдет в России уже в одиннадцатый раз. Посетителей пермских библиотек ждут творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения и книжные ярмарки. События акции пройдут 27 и 28 мая.
Краевая детская библиотека
им. Льва Кузьмина приглашает ребят и их родителей на «Библиосумерки» (0+). В
этом году библиотека посвятит акцию народным промыслам и сказкам.
В программе: квест «Заповедник сказок», где оживут персонажи
из народных сказок, «Фабрика роботов», где будет возможность создать
искусственный интеллект, игра-путешествие «Книжные лабиринты» и мастер-классы. В
этот же вечер с 18:00 удивительные сказки и истории расскажет детский писатель
Андрей Зеленин, а в 19:30 солисты Пермской оперы исполнят песни из популярных
детских кинофильмов и мультфильмов, снятых по мотивам детских книг. Для участия
в событиях нужна предварительная регистрация.
Помимо живых интеллектуально-развлекательных событий, пройдут онлайн-активности
на сайте «Кузьминки».
Пермская краевая детская
библиотека им. Кузьмина, 27 мая с 11:00 до 21:00
В рамках акции в «Пушкинке» посетителей ждёт программа «Про
традиции. Чисто по-пермски» (6+). Дом Смышляева превратится в сказочный дворец,
где есть Заумный зал, Диванная комната и Комната сказок, Зал певчих и Приют
скоморохов, Зал диковин и Мастеровая слобода.
В программе: народные танцы и музыкальные сказки, лекции и песочные
фантазии, увеселения и экспромты, мастер-классы и детские «жмурки». Свой проект
«Сказки из сундука» представят сотрудники ПДНТ «Губерния». Ребята услышат
сказки Евдокии Никитичны Трясциной, которые будут сопровождаться музыкальным
инструментами – балалайкой, гармошкой и флейтой. В творческой резиденции
«Цоколь» – молодёжной площадке библиотеки – откроется выставка наивной живописи
Нины Горлановой, состоится встреча и мастер-класс с одним из представителей
пермского косплей-сообщества, экспромты от «Школы импровизации», концерт
пермских исполнителей, посвящённый творчеству группы «Король и Шут», и многое
другое. Подробная афиша в группе библиотеки в ВКонтакте.
Центральная городская
библиотека им.Пушкина, 27 мая с 16:00 до 00:00
Библиотека №1 им. Л.Н. Толстого проведёт программу «Пермская
горница» (0+), посвящённую популяризации народного искусства, сохранению
культурных традиций, знакомству с укладом и бытом русской семьи, старинными
ремёслами народов Пермского края, а также современными этно-экспериментами в
дизайне и музыке.
Посетителей ждут интерактивный спектакль, игра на народных
музыкальных инструментах, лекции, поэтический батл, показ мультфильмов,
концерты фольклорного и этномузыкального коллективов, выставка деревянной
игрушки, выставка элементов народного костюма – экспонатов краеведческого
музея, графические портреты мифологических персонажей славянского фольклора.
В 21:40 «Библионочь» сделает ярче театр огня «Игры пламени» – световое
шоу порадует яркими народными костюмами и необычными световыми эффектами.
Библиотека №1 им. Л.Н.
Толстого, 27 мая с 16:00 до 22:00
В библиотеке им. Николая Островского программа «Библионочи»
посвящена году народного искусства и нематериального культурного наследия (6+).
Посетителей ждут многочисленные концерты, спектакли и мастер-классы,
фотовыставка «Дорогами Пермского края» и выставка «Золотые руки мастеров», а
также квест-игра «В каждой избушке свои погремушки».
Модельная библиотека №8
им. Н. Островского, 27 мая с 17:00 до 22:00
В библиотеке им. Аркадия Гайдара в рамках акции посетителей
ждёт библиотерем «Бирюльки» (6+). В этот день пройдут экскурсии по библиотеке,
пешеходная экскурсия «Старая Мотовилиха», состоится презентация книг-юбиляров
2022 года, творческая встреча с писателем Святославом Кошкиным, световое и
анимационное шоу, мастер-классы и многое другое.
Детская библиотека №1 им. А. Гайдара, 27 мая с 16:00 до 19:00
В библиотеке им. Михаила Осоргина «Библионочь» пройдёт под
названием «Сказание о земле Пермской» (0+). Посетителей ждут встреча «Ткацкое
ремесло Пермского края» и мастер-класс по изготовлению браслетов, квиз-игра «PRO: Традиции», театрализованные
представления и многое другое. Подробное расписание событий и запись в группе
библиотеки в ВКонтакте.
Библиотека № 25 имени М.
Осоргина, 27 мая с 17:00 до 22:00
Библиотека для слепых устроит «Музей под открытым небом» (0+).
Это библиотечная радиопередача, посвящённая архитектурно-этнографическому музею
«Хохловка». Услышать программу можно будет в группе библиотеки в ВКонтакте или с помощью интернет-радио на сайте библиотеки.
Пермская краевая
специальная библиотека для слепых, 28 мая с 14:00 до 15:00
«Горьковка» посвятит свою «Библионочь» теме «Культурные
традиции народов Прикамья» (12+). Площадки
будут разделены по группам народов Прикамья: русские, удмурты, чуваши,
российские немцы, татары, манси, башкиры и коми-пермяки. В библиотеку приедут
писатели, поэты, учёные и другие представители национальных культур. Гости
площадок познакомятся с историей этносов, посмотрят музыкальные представления,
приготовят сами и продегустируют национальные блюда, примерят традиционные
костюмы других народов.
Посетителей ждёт мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» продюсерского
центра «KAMWA», интерактивная передвижная выставка «Народы Пермского края:
фотографии, куклы, костюмы». В рамках площадки «Русский этнос» состоится
встреча с поэтессой Анастасией Бердинской «Поэтические мурашки», на
интерактивной площадке «Мой Пермский край» гостей ждёт презентация книги о
пермской игрушке Анатолия Спивака, выставка советских игрушек из коллекций
пермских частных музеев и настольные игры, посвящённые Перми и Пермскому краю. В
программе есть многочисленные мастер-классы: по традиционной коми-пермяцкой
тканевой набойке, по изготовлению немецких шпрухов (настенных панно), по
народной кистевой росписи от пермской художницы Натальи Красновой, а также мастер-класс
по изготовлению брошей из бисера «Тюльпан» от оперной певицы Татьяны Каминской.
Помимо этого, будут работать интерактивные площадки по стрельбе из
традиционного охотничьего лука и фотозоны в народных костюмах.
Пермская краевая
библиотека им. М. Горького, 28 мая с 16:00 до 22:00
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