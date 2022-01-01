По итогам 2021 года Пермский край вошёл в топ-20 регионов России по ключевым показателям развития Поделиться Твитнуть

В отчёте Законодательному собранию Пермского края губернатор Дмитрий Махонин сообщил о показателях развития экономики региона в 2021 году, исполнении бюджета и векторах роста на предстоящие годы.

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, глава Прикамья считает, что год был неплохим.

«В нашу пользу сыграла конъюнктура цен на мировых рынках по нашим основным экспортным позициям: нефть, нефтепродукты, калийные удобрения. В результате, мы достаточно хорошо исполнили доходную часть бюджета, — сказал губернатор. — В то же время, мы фиксировали в прошлом году темпы роста промышленного производства, инвестиций в основной капитал».

По итогам 2021 года Пермский край вошёл в топ-20 регионов РФ по ключевым показателям развития.

По словам Дмитрия Махонина, благодаря комплексу федеральных и региональных мер поддержки занятости, в 2021 году в крае удалось достичь снижения уровня безработицы до 4,6%. Это ниже среднего по РФ и ПФО показателя.

«Мы продолжаем работу в этом направлении: в этом году из средств федерального и регионального бюджетов на вопросы поддержания уровня занятости будет направлено порядка 2 млрд руб. Наша задача — сделать так, чтобы прикамцы имели возможность получать достойную заработную плату», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что на протяжении прошлого года пополнялась доходная часть бюджета, и он исполнен с профицитом.

«Это означает, что стратегия, которая была нами выбрана в 2020 году, сработала», — отметил Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что тогда при формировании бюджета было принято концептуальное решение — не снижать ни на рубль, а только увеличивать социальные обязательства перед населением, и продолжать выполнять инвестиционные проекты.

«Конечно, нам пришлось применить механизм заимствования средств. В то же время, мы понимали, что волатильность цен такова, что это позволит нам выровнять устойчивость бюджета. Это и произошло: Пермский край занимает первое место в ПФО по бюджетной устойчивости, и на сегодня мы не имеем ни рубля заёмных средств из банков. Есть 14,2 млрд руб. заимствований у федерального бюджета: это инфраструктурные бюджетные кредиты, которые направлены на крупные дорожные стройки и другие проекты», — заявил глава Прикамья.

Губернатор напомнил, что регион в рамках 13 национальных проектов реализует 44 региональных. В 2021 году освоено более 97% средств, предусмотренных на нацпроекты: по этому показателю Пермский край занимает второе место в ПФО и 17 место среди регионов РФ.

В прошлом году на реализацию национальных проектов в регионе было направлено 17,4 млрд руб. В этом году планируется направить почти в 30 млрд руб.

«Этот значительный рост достигнут за счёт того, что регион держит хороший темп расселения из ветхого и аварийного жилья, и мы опережающими темпами получаем федеральную поддержку», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава региона уделил отдельное внимание и улучшению экологической ситуации в регионе. За последние пять лет фиксируется кратное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и грязных сточных вод.

«Это происходит во многом благодаря инвестиционной политике наших крупных промышленных предприятий. В прошлом году ими было вложено в экологию 12 млрд руб. — это второе место в ПФО», — подчеркнул глава Прикамья.

Дмитрий Махонин акцентировал, что задача региональных властей — со своей стороны также заниматься проектированием очистных сооружений населённых пунктов, а также лесовосстановлением, чтобы в 2024 году довести восстановление баланса вырубленных лесов до 100% (в 2021 году он составил 94%).

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