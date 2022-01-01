Скончался спикер Пермской городской думы первого созыва Александр Бесфамильный Ему был 61 год Поделиться Твитнуть

Александр Бесфамильный

«Новый компаньон»

Скончался известный пермский политик, спикер Пермской городской думы первого созыва, бывший первый заместитель главы Перми Александр Бесфамильный. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Александр Бесфамильный родился 10 ноября 1960 года, в 1980 году окончил Пермский государственный университет, специальность «экономист». С 1980 по 1984 год — начальник БТЗ; заместитель начальника цеха Пермского электротехнического завода. С 1984 по 1989 год — заведующий сектором Пермского обкома ВЛКСМ и инструктор Пермского ГУВД.

В 1989 году Бесфамильный принял предложение возглавить правление созданного при участии облсовпрофа первого в Перми кооперативного банка «Заря» (впоследствии — «Заря Урала»). Банк был крупнейшим в Прикамье по числу частных вкладчиков (более 50 тыс.) и имел множество филиалов.

В 1994-1996 годах Бесфамильный был спикером Пермской городской думы I созыва.

В 1997-2000 годах являлся председателем совета директоров АО «Стройиндустрия» и членом совета директоров ООО ЗБН «Росинка».

В декабре 2000 года назначен вице-мэром, начальником муниципального управления по распоряжению объектами муниципальной собственности.

В 2000-2003 годах — заместитель главы города Перми.

Осенью 2001 года был назначен заместителем главы города по экономике и финансам. В его ведении находились управление экономики и инвестиций, финансовое управление, комитет потребительского рынка и услуг, а также управление регулирования земельных отношений.

Весной 2002 года Бесфамильного называют наиболее сильной фигурой среди замов главы города.

С 2003 по 2005 год — первый заместитель главы города Перми, в 2006 году назначен первым заместителем главы администрации города Перми.

С мая 2007-го по апрель 2008 года был генеральным директором компании «Новогор-Прикамье».

Сын Александра Бесфамильного — Михаил Бесфамильный — генеральный директор ООО «Орсо групп», депутат Пермской городской думы VII созыва.

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